Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Samsun’un Çarşamba ilçesinde tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay Çarşamba'nın Ordu Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi Muhtarı Sedat Arslan'ın oğlu Adem Arslan (32) tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isterken akıma kapıldı. Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adem Arslan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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