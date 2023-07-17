Balat’ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü

Fatih’te daha önce boşaltılmış olan 3 katlı metruk binanın balkonunda çökme meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:35
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İstanbul'un Fatih ilçesi Tevkii Cafer Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında belediye ekiplerinin önceden tedbir aldığı 3 katlı metruk binanın balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Olayı gören yurttaşlar polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler, yola dökülen enkaza müdahale ederken zabıta ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi şerit ve bariyerlerle kapatarak güvenlik önemi aldı.

Olay hakkında incelemeler sürüyor.


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