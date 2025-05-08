Balkondan düştü: 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan düştü: 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:32

Olay, Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Siverek #Balkon #bebek

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