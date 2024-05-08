Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:36

Güncelleme: 08.05.2024 - 10:36

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K.’nin öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan’u silahla öldürmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı aldı.

Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen’den derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi.

İlk olarak Türk Eğitim Sen, 9 Mayıs Perşembe günü ilk ders girmeme eylem kararı aldı. Genel Başkanı Talip Geylan’ın açıklaması şu şekilde:

”Eğitimciye şiddete hayır! Perşembe günü ilk derse girmiyor, tüm okullarımızda basın açıklamalarımızla ses yükseltiyor ve yeter artık! diyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve hafta sonuna kadar siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyorum.”

”ÖĞRETMENE ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ”

Eğitim Gücü Sen de 9 Mayıs Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylem kararı aldı.

Genel Başkan Oğuz Özat’ın açıklamasında ”Öğretmen cinayetleri ve şiddeti hat safaya ulaşmıştır Perşembe günü eğitim gücü Sen olarak iş bırakma yapıyor ve tüm il başkanlarımız milli eğitim müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacaktır Perşembe günü yurt gezimiz programı çerçevesinde Bolu’dayız Bolu il başkanımızla birlikte genel başkan olarak ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklamasına genel başkan olarak katılacağız Öğretmen cinayeti ve şiddeti konusunda ilk tepki veren ilk Eylem kararını Perşembe günü için alan eğitim gücü Sen olarak Yarın da sen olabilirsin öğretmenim diyoruz ve milli eğitim Bakanlığından güvenlikçi ve öğretmene şiddet yasası istiyoruz Yeter artık diyoruz tüm öğretmenlerimizi Eylem kararımıza üyemiz olsun olmasın katılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen ise eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylem kararı aldı.

Genel Başkan Levent Kuruoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

”Hürriyetçi Eğitim Sen olarak her zaman iş bırakma eylem kararlarını tüm sendikalarla birlikte almak üzere çabamız olmuştur. Öğretmenlere, eğitim çalışanlarına şiddete karşı günlerdir çağrı yapıyoruz. Ancak böyle önemli bir konuyu popülist yaklaşımlar ile heba etmeden birlik içinde sürdürmeliyiz. Hiç bir sonuç alamayacağımız kokart eylemleriyle, bir saat derse girmeyerek, ortak bir günde değil başka gün eylem yaparak yani mış gibi yaparak şiddeti durduramayız sorunlarımızı çözemeyiz.. Tekrar ediyorum eylemleri mış gibi yapmayalım. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım 10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde meydanlarda olalım. Şiddete dur diyelim.”