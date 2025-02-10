Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkolün etkisiyle balkona çıkarak havaya ateş eden şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:08

Emirdoğan Mahallesi’nde ikamet eden H.K isimli şüpheli şahsın alkolün etkisi ile balkondan silah ile ateş ettiği tespit edildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin balkonunda ve bahçesinde yapılan kontrolde boş kartuşlar ele geçirilerek yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Etiketler: #aydın

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