Son Dakika... Sinan Ateş davasının sanıklarından eski komiser Aykal ile MHP’li avukat Öktem davaları çevik kuvvet setleriyle görüldü

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:18

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:31

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine yönelik Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davanın azmettiricilerinden Tolgahan Demirbaş’a Ateş’in konumunu paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanık dönemin cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal ile sanık MHP’li avukat Serdar Öktem hakkında 5 Temmuz 2024’teki karar duruşmasında dosyalarının ayrılarak yargılanmalarına devam edilmesine karar verilmişti. İkilinin davasına bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye devam edildi.

ÇEVİK KUVVETİN BARİKATIYLA DURUŞMA

Duruşmanın görüleceği salonun katında ve salonda yoğun güvenlik önlemleri vardı. Duruşma salonunun bulunduğu katın giriş ve çıkışları polis ekiplerince barikatlarla kapatıldı. Duruşmaya sınırlı sayıda basın mensubu alınırken, “turkuaz” renkli basın kartı olmayan basın mensupları sokulmadı. Duruşmaya giren basın mensuplarına da ince üst araması yapıldı. Duruşmaya girebilen basın mensuplarının da sadece izleyici sıralarının en arkasındaki sıraya oturmasına izin verildi.

SALONDA ETTEN ÇEVİK KUVVET SINIRI

Duruşma salonunun katında yapılan ağır güvenlik önlemleri salonda da sürdü. Salondaki 10 izleyici sırası toplam 40 çevik kuvvet mensuplarınca ayrıldı. Çevik kuvvet ekibi sıraların ortasına 3’erli sıra halinde oturarak, salonu ikiye böldü. Bir tarafa sanık tarafları, diğer tarafa şikâyetçi tarafları oturtuldu. Ayrıca mahkeme öncesinde Mahkeme Başkanı’nın yapması gereken salonda uyulacak kurallarının “Mahkeme Başkanı’nın talimatı” diyerek polis amiri tarafından yapılması da dikkat çekti.

SANIK ÖKTEM KATILMADI

Salonda tutuksuz sanık Av. Öktem bulunmazken, tutuklu sanık Aykal hazır bulundu. Bununla birlikte Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile kız kardeşleri Selma ve Selda Ateş ile annesi Saniye Ateş de salonda yer aldı. Mahkeme Başkanı, dava konusu cep telefonları konusunda ABD’den yanıt değil, ek bilgi geldiğini bildirerek, bu duruşmada sadece savunma değil, taleplerin alınacağını açıkladı.

‘BİZ DEVLETİMİZE HESAP VERDİK’

Bu kapsamda söz hakkı tanınan sanık Aykal, “Bu işin hiçbir yerinde yokum. Görevimi de tam olarak yerine getirdim” dedi. Aykal’ın avukatı ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu işin esasını anlattık. Devletimiz diğer soruşturmada Aykal’ı kapatmış. Bu davada da bir iddia kalmamıştır. Müvekkilimin telefonu hukuksuz bir şekilde ele geçirilmiştir. Aykal’ın iki kızı var. (Ağlayarak) İkisi de babalarının yurt dışında görevde olduğunu biliyor ve ‘Babam bizimle görüşemeyecek kadar mı yoğun?’ diye soruyorlar. Tek kişilik hücrede görüşme taleplerimiz bile kabul edilmiyor. Biz devletimize hesabımızı verdik, akla karayı seçmesini talep ediyoruz.”

‘OĞLUMUN VURULDUĞU KURŞUNLA…”

Tutuksuz sanık Öktem’in avukatları ise müvekkillerinin dosyadan bağışık tutulmasını (vareste tutulmasını) talep etti. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının taleplerinin ardından şikâyetçilerin taleplerine geçti. Bu kapsamda Ayşe Ateş’e talebi soruldu. Mahkeme Başkanı’nın “Ayşe Hanım esasa yönelik değil, talebinize yönelik konuşun” demesi üzerine Ayşe Ateş, “Vicdana ve hukuka uygun karar vermenizi talep ediyorum” dedi. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazancı da “Karar verdiğinizde başınızı yastığa rahat koymanızı talep ediyorum” dedi. Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise sanıklara yönelik “Oğlumun vurulduğu kurşunla ölmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘KILAVUZ’UN DA CİNAYETLE İLGİSİ VAR’

Şikâyetçi tarafı avukatı Şeyda Şahin de davanın azmettiricilerinden Tolgahan Demirbaş’ın eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanıp yakalanmadığının ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle Demirbaş’ı gözaltına alan ekipte olan Oben Özay ve konu hakkında suç duyurusunda bulunan Kerem Gökay Öner ile orada olan diğer polislerin tanık olarak dinlenmelerini talep etti. Bununla birlikte Kılavuz ile mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ında aralarında olduğu ve önceki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verilen dosyanın bu dosyayla birleştirilmesini istedi. Av. Şahin, “Olcay Kılavuz’un da burada ve içeride yatan sanıklar kadar cinayetle ilgisi var” dedi. Şahin ve diğer Ateş ailesinin avukatları sanık Aykal’ın tutukluluk halinin devamına, Öktem’in dosyadan bağışık tutulmamasını ve tutuklanmasını da talep etti.

AYKAL TAHLİYE EDİLDİ

Dosya savcısı cinayetin azmettiricilerinden Doğukan Çep’in bu davada tanık olarak dinlenmesine, sanık Öktem ile Aykal’ın durumunun devamını talep ederken, şikâyetçi avukatlarının taleplerinin kabul edilmemesini istedi. Mahkeme Başkanı ise ara kararda Öktem’in durumunun devamına karar verirken, sanık Aykal’ın yurtdışı yasağı adli tedbiri şartıyla tahliyesine hükmetti. Azmettirici Çep’in tanık olarak dinlenmesine karar veren Mahkeme Başkanı, Öktem’in dosyadan bağışık tutulmasını ise reddetti. Mahkeme 26 Haziran’a ertelendi.