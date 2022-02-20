Ballı araziler ihaleye çıktı

20 Şubat 2022 Pazar, 02:00

İktidar, ülke genelindeki 17 taşınmazı daha satışa çıkardı. Birçoğu “kupon” olarak tanımlanan araziler yine kentlerin en değerli noktalarında.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Malatya, Hatay, Ordu, Adana, İzmir ve Kütahya’daki 17 taşınmazı satmak için “yatırımcılara duyuru” yaptı. Bu arazilerden birisi başkentin değerli noktalarından Ankara Çayyolu’nda 3 bin 234 metrekare büyüklüğünde ve Gordion AVM’nin yakınında. Bir diğeri ise Mamak’ta. Büyüklüğü 25 bin 845 metrekare. Bu arazi ise Nata Vega AVM’ye yakın. Burası için istenen geçici teminat bedeli de 2 milyon TL.

DENİZ KENARLARI

İzmir Çeşme 16 Eylül’de denize yakın bir noktada yer alan 7 bin 878 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile Reisdere’deki 6 bin 13 metrekarelik taşınmazlar ihale edilecek. Küçük Çiğli’deki 5 bin 81 metrekare ve Aydın Kuşadası Güzelçamlı’daki denize yakın bir noktada, 14 bin 147 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz satılacak yerler arasında bulunuyor. Hatay Dörtyol’da denize cephesi bulunan Yeniyurt bölgesindeki taşınmazlar bir bütün halinde satılacak. İhaleler, kapalı zarfla teklif ve görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhalelere yabancılar da katılabilecek.