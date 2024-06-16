Balta ile saldırılan Atatürk heykeli onarıldı

Kayseri'de biri kadın iki kişinin baltayla Atatürk heykeline saldırması sonrasında, heykel onarılarak tahribatlar giderildi.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:27
Balta ile saldırılan Atatürk heykeli onarıldı
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Heykele saldırının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraşlar getirilerek tamir çalışması yapıldı.

Heykelde herhangi bir tahribat izi de kalmadı.


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