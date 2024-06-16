Balta ile saldırılan Atatürk heykeli onarıldı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:27

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:27

Heykele saldırının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraşlar getirilerek tamir çalışması yapıldı.

Heykelde herhangi bir tahribat izi de kalmadı.