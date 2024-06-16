Balta ile saldırılan Atatürk heykeli onarıldı
Kayseri'de biri kadın iki kişinin baltayla Atatürk heykeline saldırması sonrasında, heykel onarılarak tahribatlar giderildi.
Heykele saldırının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraşlar getirilerek tamir çalışması yapıldı.
Heykelde herhangi bir tahribat izi de kalmadı.
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