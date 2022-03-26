Baltayla okula gelen veli için istenen ceza belli oldu
Oğlunun bıçakla tehdit edildiği iddiasıyla elinde baltayla okula giden veli Ender Yüksel hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Gaziosmanpaşa'da çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla girdiği mesleki eğitim merkezinde sınıfları gezen tutuklu veli hakkında dava açıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 Ocak'ta kendisini arayan oğlunun okuldaki bir kişinin bıçak çektiğini söyleyip gelmesini istemesi üzerine sanık Ender Yüksel'in mesleki eğitim merkezine gittiği anlatıldı.
Sanığın baltayla gittiği mesleki eğitim merkezinin önünde bağırarak müştekileri aradığı, onu gören öğrencilerin kaçıştığı belirtilen iddianamede, oğlunun dışarıda sohbet eden müştekileri eliyle göstermesi üzerine sanığın o tarafa doğru baltayla koşmaya başladığı bildirildi.
İddianamede sanıktan kaçan bir müştekinin, akrabasının dükkanına sığındığı kaydedilerek, sanığın kaybettiği müştekileri elindeki baltayla sınıfları tek tek gezerek ve küfrederek aradığı ifade edildi.
Sanık Ender Yüksel, iddianamedeki ifadesinde oğlunun kendisini aradığını, birilerinin bıçak çektiğini söyleyip yanına çağırdığını öne sürerek, "Aceleyle oğlumun yanına gitmek üzere evdeki odun baltasını aldım. Okula girdiğimde kimin bıçak çektiğini sorarak aradım. Bir anlık sinirle okula gittim" beyanında bulundu.
İddianamede dosyadaki kamera görüntülerinden sanığın elindeki balta ve agresif hareketlerle müştekileri aradığının tespit edildiği belirtilerek, Yüksel'in birden fazla kişiye karşı "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SANIK HAKKINDAKİ SUÇ KAYITLARI
Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla girerek sınıfları gezen Ender Yüksel, ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınmış, balta da ele geçirilmişti.
"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydının olduğu tespit edilen ve "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan Yüksel, adli makamlarca serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
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