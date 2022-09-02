Bandırma'da İbranice yazılı 'dini kitap' ele geçirildi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda İbranice yazılı dini kitap ile sikke ve yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Eylül Perşembe günü operasyon düzenlendi.
8 DERİ ÜZERİNE İŞLENMİŞ
Şüpheyle durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 4 kişinin üzerlerindeki aramada, tarihi eser oldukları değerlendirilen, 8 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap, 1 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ile 2 dedektör ele geçirildi.
YASAL İŞLEM YAPILDI
4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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