Tokat’ta şüpheli şahsın ormanlık alana ektiği 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi; şahıs ise gözaltına alındı
Tokat’ta şüpheli şahsın ormanlık alana ektiği 38 kök kenevir bitkisi yapılan operasyon neticesinde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.
Tokat’ta Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli şahıs tarafından Niksar İlçesi Hanyeri köyünde bulunan ormanlık araziye 38 kök kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. 38 kök kenevire el konulurken şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise 51 adet kenevir bitkisi tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- Bilet var koltuk yok
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- Erdoğan'dan Gülşen mesajı