Meteoroloji'den Antalya için 'saatli' uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Antalya ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Antalya için 'saatli' uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden gece saatlerine kadar Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji #Antalya #kuvvetli sağanak

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