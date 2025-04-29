Banka çalışanı kadının acı ölümü: Polis aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti
Giresun’da geçen hafta Karadeniz Sahil Yolu’nda polis aracının çarptığı 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Karadeniz Sahil Yolu’nun Taşbaşı Parkı mevkiinde meydana geldi. Araçtan indikten sonra üst geçide doğru yürüyen Çolaker’e, emniyet şeridinde ilerleyen bir polis aracı çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Gizem Yaşar Çolaker’in ölümüyla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
Etiketler: #giresun #trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Biz bu binadan çıkarsak...'
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
- Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'İBB' var!
- Ümit Özdağ ilk kez hâkim karşısına çıktı