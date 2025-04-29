Banka çalışanı kadının acı ölümü: Polis aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti

Giresun’da geçen hafta Karadeniz Sahil Yolu’nda polis aracının çarptığı 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Banka çalışanı kadının acı ölümü: Polis aracının çarpmasıyla hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:38

Olay, Karadeniz Sahil Yolu’nun Taşbaşı Parkı mevkiinde meydana geldi. Araçtan indikten sonra üst geçide doğru yürüyen Çolaker’e, emniyet şeridinde ilerleyen bir polis aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Gizem Yaşar Çolaker’in ölümüyla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


Etiketler: #giresun #trafik kazası

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