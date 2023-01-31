Banka kartıyla kapıları açmaya çalışan hırsızlar başarılı olamadı
Şişli'de bir apartmana giren 2 şüpheli hırsızlık teşebbüsünde bulundu. Apartmandaki dairelerin kapısını zorlayıp banka kartıyla açmaya çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca binadan ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan girişim sırasında, şüphelilerden birinin bina içindeki kamerayı fark etmeyen arkadaşını uyarması dikkat çekti.
İstanbul Şişli Feriköy Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta yürüyen 2 kişi, 4 katlı apartmanın dış kapısının açık olduğunu fark ederek binaya girdi.
Şüphelilerden biri, etrafı kontrol ederken diğeri bina girişinde bekledi. Bina içinde keşif yapan şüpheli tekrar aşağı inerek birinci kattaki daire kapısına yöneldi. Bu sırada, merdivenlerden yukarı çıkan diğer şüpheli, daire kapısındaki güvenlik kamerasını fark edince tanınmamak için montunun kapüşonunu kafasına geçirdi.
ARKADAŞINI KAMERAYI GÖSTEREREK UYARDI
Merdivenlerden yüzünü saklayarak çıkan şüpheli, o sırada elindeki banka kartıyla daire kapısını açmaya çalışan arkadaşını güvenlik kamerasını göstererek uyarmaya çalıştı. Şüpheliler, apartmandaki 10 dairenin de kapısını zorlayıp açamayınca, 15 dakika sonra binadan ayrıldı. Hırsızlık şüphelilerinin binaya girip, daire kapılarını açmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BU KEZ BİR ŞEY ALAMADILAR"
Bina sakinlerinden Süleyman Doğan, "Bu bölgeye dadandılar. 2 hırsız en üst kata kadar çıkmış. En üstten aşağıya kadar bütün kapıları yoklayıp gitmişler. Bir şey alamadılar. Ama bir önceki hırsızlıkta benim daireme girdiler. Bir şeyler almışlardı o zaman. Bundan dolayı çok muzdaribiz. Daha önce giren hırsızlar yakalanmıştı. Bu tarz şeyler bölgede yoğunlukla yaşanıyor" diye konuştu.
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