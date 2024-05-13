Bankaya kaldırım taşıyla saldırmışlardı: Nedeni ortaya çıktı

Adana’da kaldırım taşıyla bir banka şubesinin camını kırıp, içeri girmeye çalışan Cenk M. (29) ile Fırat Y. (23), yakalandı. Cenk M.'nin ifadesinde, "Sigara alacak paramız kalmadı. Sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:24
Bankaya kaldırım taşıyla saldırmışlardı: Nedeni ortaya çıktı
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Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. ile Cenk M., kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurdu. 

Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgeden ayrıldı. Şubede hasar meydana geldi. İhbarla üzerine Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. 

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.'nin 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi. 

Cenk M.'nin ifadesinde, "Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği bildirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cenk M. ile Fırat Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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