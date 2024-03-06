‘Banker Bilo’ operasyonunda 3 tutuklama

Tunceli’de sosyal medya üzerinden oluşturdukları ‘Vize işlem merkezi’ sayfasından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri yaklaşık 1.5 milyon TL dolandıran 3 şüpheli, düzenlenen ‘Banker Bilo’ operasyonuyla Erzincan’da yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:27
‘Banker Bilo’ operasyonunda 3 tutuklama
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Tunceli’de Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen 7 kişi, sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları ‘Vize işlem merkezi’ sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerin tespiti için özel ekip kurdu.

Yapılan araştırmada, sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi. 

‘BANKER BİLO’ OPERASYONU

Erzincan’da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, ‘Banker Bilo’ adı verilen operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Tunceli’ye getirildi. 7 kişiyi toplam 1.5 milyon lira dolandıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.


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