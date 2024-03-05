Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:23

Güncelleme: 05.03.2024 - 20:23

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.