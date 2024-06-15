'Tahliye' iddiası gündemde idi: Dilan Polat'tan flaş açıklama!

"Kara para aklamak," "Vergi usul kanuna muhalefet," ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı. Dilan Polat'ın Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tahliye talebi, gerekli raporların henüz hazırlanmamış olması sebebiyle reddedilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:51
'Tahliye' iddiası gündemde idi: Dilan Polat'tan flaş açıklama!
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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul merkezli altı ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da dahil olduğu 11 kişinin tahliyesine karar verilirken, Dilan Polat'ın tahliye talebi kabul edilmemişti.

X HESABINDAN PAYLAŞTI

Polat çiftinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda avukatları Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Paylaşımda, "Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder, mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.


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