Tahliye talebi reddedilmişti... Dilan Polat avukatının işine son verdi

“Kara para aklamak,” “Vergi usul kanuna muhalefet,” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:10
Tahliye talebi reddedilmişti... Dilan Polat avukatının işine son verdi
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Geçen günlerde, İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu’nun da dahil olduğu 11 kişinin tahliyesine karar verilirken, Dilan Polat’ın tahliye talebi kabul edilmemişti. Tahliye talebi, gerekli raporların henüz hazırlanmamış olması sebebiyle reddedildiği bildirilmişti..

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dilan Polat, sosyal medya platformu “X” üzerinden yaptığı paylaşımda avukatları Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Paylaşımda, “Avukat Hüseyin Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder, mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.


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