Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:54

Güncelleme: 15.06.2024 - 23:54

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla, Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.

Polat davasında geçen günlerde yeni bir gelişme yaşanarak Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.

İşte o anlar: