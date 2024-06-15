Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Aylardır herkesin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davasında geçen gün yapılan duruşma sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu, tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla, Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.
Polat davasında geçen günlerde yeni bir gelişme yaşanarak Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.
Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.
İşte o anlar:
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