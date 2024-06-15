Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi

Aylardır herkesin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davasında geçen gün yapılan duruşma sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu, tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:54
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Abone Ol google-news

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla, Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.

Polat davasında geçen günlerde yeni bir gelişme yaşanarak Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.

İşte o anlar:


Dilan Polat haberleri

İlgili Haberler

Dilan Polat'ın 'cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma başlatıldı

Dilan Polat'ın 'cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma başlatıldı
Dilan Polat davasında kritik 'tutuksuz yargılanma' kararı

Dilan Polat davasında kritik 'tutuksuz yargılanma' kararı
'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası

'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler