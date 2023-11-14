Son dakika... Dilan Polat-Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye getirildi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:13

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.

'AZMETTİRİCİ' OLARAK İFADE VERECEKLER

Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.