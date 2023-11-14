Dilan Polat-Engin Polat çifti tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında Cumhuriyet Savcısına ifade veren Dilan-Engin Polat çifti için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:46
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Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısına ifade veren Polat çifti, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Banu Parlak Engin Polat Dilan Polat

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