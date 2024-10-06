Banyoda korkunç ölüm: Kanlar içerisinde bulundu!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 18:42

Güncelleme: 06.10.2024 - 18:42

Olay, 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadirşinas Sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yaşayan ve uzun bir süredir diyaliz tedavisi gören Mehmet B.'nin (55) kolunda takılı olan fistül yerinde çıktı.

Bu sırada aşırı kan kaybetmeye başlayan şahıs, kent merkezi dışında bulunan eşi Z.B.'yi telefonla arayarak durumu hakkında bilgilendirdi. Eşinin yönlendirmesiyle komşuların yardım isteyen şahıs daha sonra geçtiği banyonda yığılarak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İkamette inceleme yapan ekipler evin birçok noktasında kan izlerine rastlarken, ölümü şüpheli bulunan Mehmet B.'nin (55) cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.