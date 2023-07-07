Bar çalışanı ile müşteriler arasında kavga: 3 yaralı
Adana'da bar çalışanı ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir barda gece yarısı; bar çalışanı Ufuk Ö. ile müşterilerden Yiğit K. ve Emrecan A. arasında mekan önünde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİ, TABANCA, BIÇAK...
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine av tüfeği, tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada Ufuk Ö., Yiğit K. ile Emrecan A., bıçak ve silahla yaralandı.
Yaralılardan Ufuk Ö. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Yiğit K. ve Emrecan A. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hastanedeki tedavi devam ediyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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