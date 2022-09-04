Barack Obama 'Milli Parklar' belgeselindeki seslendirmesiyle Emmy sahibi oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 12:14

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Netflix belgeseli "Our Great National Parks’taki seslendirmesiyle Cumartesi günü Emmy Ödülü'nü kazandı.

İki Grammy ödülüne sahip olan Obama, şimdi bir EGOT'un yarısına geldi. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony gibi büyük Amerikan eğlence ödüllerinde bugüne kadar sadece 17 kişinin EGOT'u var. Barack ve Michelle Obama'nın yapım şirketi “Higher Ground” yapımları tarafından hazırlanan beş bölümlük Netflix belgeselinde dünyanın dört bir yanında var alan milli parklar yer alıyor.

Dwight D Eisenhower, Emmy Ödülü'nü kazanan ilk ABD Başkanı oldu. 1956'da kendisine özel bir Emmy Ödülü verildi. Barack Obama, bu ödülü kazanan ikinci Başkan ünvanını aldı.