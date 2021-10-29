Baraj doluluk oranı İstanbul’da yüzde 45’e indi

29 Ekim 2021 Cuma, 11:24

Kış aylarına doğru ilerlerken İstanbul’da az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı azalıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45 ile son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI AZALIYOR

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 72,93

Pabuçdere barajı: yüzde 3,15

Sazlıdere barajı: yüzde 22,27

Büyükçekmece barajı: yüzde 43,62

Alibey barajı: yüzde 15,66

Terkos barajı: yüzde 48, 46

Kazandere barajı: yüzde 10,15

Elmalı barajı: yüzde 54,95

Darlık barajı: yüzde 42,94

Istrancalar barajı: yüzde 22,27