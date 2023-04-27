Baraj doluluk oranları! 27 Nisan 2023 barajlarda son durum ne? Yağış sonrası barajlarda doluluk arttı mı?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:03

İstanbul’da yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre son bir haftadır bölgede etkili yağışlarla beraber barajların su seviyelerinde hissedilir artışlar yaşandı. Barajlardaki su seviyesi geçen yılın temmuz ve ağustos aylarında düşmeye başlamıştı. Geçen yıl kasım ayında Kazandere yüzde 5 seviyelerine inmiş, Papuçdere Barajı ise bu yılın şubat ayında yüzde 2,98 seviyelerinde ölçülmüştü.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi bu yıl yüzde 28,75'e kadar düştü. geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düşmüştü. Barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek 23 Şubat'ta yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA DOLULUK ARTTI MI?



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından ölçülen son bir haftaki değişimin yüzde 1 (%) olduğu kaydedildi. Kentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 47.05'e yükseldi.



27 NİSAN 2023 İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

ÖMERLİ BARAJI: 75.03





DARLIK: 61.05





ISTRANCALAR: 34.13





ELMALI: 44.42





SAZLIDERE: 33.01





TERKOS: 39.12





B.ÇEKMECE: 33.13





ALİBEY: 22.02





PABUÇDERE: 12.41





KAZANDERE: 17.95



