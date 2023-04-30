Baraj gölünde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Siirt'in merkeze bağlı Sütlüce köyünde Adil Özbek (5), arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düştü. Ekiplerin çalışmasıyla Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:50
Baraj gölünde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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Siirt'te öğleden sonra merkeze bağlı Sütlüce köyünde Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu, ailelerine bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı çalışmada, Özbek’in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 



Siirt Baraj çocuk ölümü

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