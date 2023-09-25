Baraj gölünde kayboldular... Arama çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmaları yeniden başladı.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:32
Baraj gölünde kayboldular... Arama çalışmaları devam ediyor
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibi görüş açısının olduğu noktalarda su altında arama yapıyor. Ekipler, görmekte zorlandıkları noktalarda ise çalışmalarını arama çubuklarıyla sürdürüyor.

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.


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