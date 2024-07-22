Baraj gölüne atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdi

Kırşehir’de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda serinlemek için suya atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Balcı (36), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:57
Baraj gölüne atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdi
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Kırşehir merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda, saat 18.00 sıralarında Mustafa Balcı serinlemek için suya atladı. Suyun içerisinde başını taşa çarpan Balcı, yaklaşık 15 dakika suyun içerisinden çıkamadı.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Balcı'nın cenazesi sudan çıkarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başını taşa çarptıktan sonra kalp krizi geçirdiği belirtilen Balcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 


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