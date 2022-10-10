Baraj nedeniyle sualtında kalacak Artvin'in Yusufeli ilçesinden ilk olarak öğrenciler ‘taşınıyor’

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Artvin Yusufeli’nin, Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle sualtında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci 16 Eylül’de başladı. İlk olarak da kamu kurumlarının taşınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda ilk taşınacak kamu kurumları arasında okul da yer aldı. Ancak okulun bazı bölümleri ve çevresinin halen inşaat durumunda olması dikkat çekti. Yerleşim olmadığı için öğrencilerin taşımalıya geçmesi de bölge halkını isyan ettirdi. Yeni okulda teknolojik altyapının olmadığına işaret edilirken kirada oturan veli ve öğretmenlerin yol ücretini nasıl karşılayacağı da tartışma konusu oldu.

"DEĞERİ GÖSTERİYOR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Okul taşınması rezaleti; eğitime, öğrenciye ve eğitimciye verilen değeri gösteriyor” tepkisini gösterdi. Türkiye’nin birçok bölgesinde okul inşaatlarının, yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini, öğrencilerin vardiyalı şekilde eğitim gördüğünü aktaran Özbay, “Okulların taşınmasını altın varaklı koltuklarda alınan basit birer toplantı kararı olarak görenler, bu okullara eğitimin paydaşlarının nasıl ulaşacağını, bu okulların kapasitesinin yetip yetmeyeceğini bile düşünmeye lütfetmiyor. Yusufeli’ndeki tablo da işte bu zihniyetin eseri. Okul, hâlâ şantiyeden hallice durumda” dedi.

"BARETLE Mİ GİDECEKLER?"

Özbay; okulda inşaatın devam ettiği kısımlar nedeniyle hem öğrencilerin hem de eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtirken, bini aşkın öğrencinin bu okula nasıl ulaşacağının, servis ücreti veremeyecek durumdaki öğrencilerin ne yapacağının, 250’yi aşkın eğitim emekçisinin zaten zar zor kiralık ev bulmuşken nasıl taşınacağının, okulun etrafında yaşam olmamasının, okulun doğal ihtiyaçlarının temin edileceği esnafın bile bulunmadığının düşünülmediğini söyledi. “Artvin İl Milli Eğitim ve valilik, bu okulun fiziki şartlarını öve öve bitiremese de Yusufeli temsilciliğimiz, okulun etrafının da kendisinin de eğitim için uygun olmadığını tespit etmiş fakat itirazlarını iletecek muhatap bulamamıştır” diyen Özbay, “Öğrenciler ve eğitimciler okula baretle mi gidecek? Bu okulun üniforması şantiye kıyafeti mi olacak? Kendiniz ve çocuklarınız için istemeyeceğiniz bu zulmü, koca bir ilçeye nasıl ve ne hakla reva görürsünüz?” tepkisini gösterdi.