Baraj suları evinin duvarına dayandı: 75 yaşındaki Sebaha Nine köyde tek başına mahsur kaldı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:08

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:08

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine 275 metre yüksekliğinde kemer barajı inşa edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Kasım 2022’de katıldığı törenle su tutma işlemi başlarken, geçen bir yıl içinde Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan ve 164 haneli son köy olan Çeltikdüzü’nde dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğu bu köyde geçen 75 yaşındaki Sebaha Küçük’ün evi, baraj sularının en yüksek kotu olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca Sebaha Nine, köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı.

KÖYDE MAHSUR KALDI

Baraj suları 710 kotuna çıktığında ise Sebaha Nine’nin evine ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı ve bu durum köyde mahsur kalmasına neden oldu.

“EVİMİN İKİ TARAFIDA SULAR ALTIDA KALDI”

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Sebaha Küçük, "Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Burada tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana gelip yardımcı olamıyorlar. Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" dedi.

“KÖY TAMAMEN KAMULAŞTIRILMALIYDI”

Sebaha Nine’nin akrabası Abdullah İspirli ise, "Köyümüz baraj suları altında kaldı. Bazı bölgelere su çıkmadığı için kamulaştırma yapılmadı. Bunlardan bir tanesi de Sebaha Teyze’nin evi. Evi baraj sularının tam sınırında olduğu için yolunun sular altında kalması ve evin kayma riski var. Bu yüzden bu evlerin bir an önce kamulaştırılması gerekiyor. Aslında bu bölgenin tamamen kamulaştırılması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Yusufeli’nin sular altında kalma sürecini günlük olarak görüntüleyen ve arşiv oluşturan Serhat İnce ise, "Sular en son yükseldiğinde teyzemizin durumu açıkça belliydi. Bu yıl 710 kotunda yeni bir yol yapıldı ve bu yol sular altında kaldı. Teyzemizin tek ulaşım yolu bu yoldan sağlanıyordu ve bu yol da baraj suları altında kaldı. Ben ona ulaşmak için dizime kadar suyun içinden geldim. Yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi kamulaştırıp, daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.