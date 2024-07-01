İstanbul'da inşaatta yangın: Mahsur kalanlar var!

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda alevlerin ve dumanların arasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 19:17
İstanbul'da inşaatta yangın: Mahsur kalanlar var!
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