İstanbul'da inşaatta yangın: Mahsur kalanlar var!
Sultangazi Yayla Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda alevlerin ve dumanların arasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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