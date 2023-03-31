Baraj sularıyla dolmaya başlayan Yusufeli'nde sokak hayvanları mahsur kaldı!

Artvin Yusufeli'de baraj suları ilçe merkezini tamamen kapladı. Karayla bağlantısı kesilen binalarda mahsur kalan sahipsiz sokak hayvanları hayvanseverler eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:38
Baraj sularıyla dolmaya başlayan Yusufeli'nde sokak hayvanları mahsur kaldı!
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi devam ediyor.

Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor.

İLÇE MERKEZİ SULAR ALTINDA KALDI

Baraj sularının seviyesi 95 metreyi aşarken, ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen binalardan kedi ve köpek sesi duyan yurttaşlar HAYDİKO gönüllülerine haber verdi.

Etrafı sularla çevrili olan sokak hayvanları sığındığı binalardan, ekipler bot yardımıyla tespit etikleri kedi ve köpekleri tek tek kurtarmayı başardı.

GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜLER

Gönüllüler bota koydukları sokak hayvanlarını nehri geçerek karaya çıkarttı. Aralarında yeni doğmuş yavru ve annelerinin de bulunduğu sokak hayvanları, tedavilerinin ardından yiyecek verilerek güvenli alana götürüldü.


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