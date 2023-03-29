Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 90 metreyi aştı

Artvin’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Baraj suları 90 metreyi aşarken, ilçe merkezine ulaşan baraj suları nedeniyle bazı vatandaşlar taşınma işlemini baraj sularının içinde yaptı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:41
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 90 metreyi aştı
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 4 ay içinde 90 metreyi aştı. 29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajında su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

SON EŞYALARINI ALDILAR

Taşınma işlemi devam eden ilçede bazı vatandaşlar ilçe merkezine ulaşan ve yükselen baraj sularına hazırlıksız yakalanınca, taşınma işlemini baraj sularıyla kaplı cadde üzerinde yapmak zorunda kaldılar.

Sabah kalktıklarında sokakların baraj suları ilçe kapladığını gören vatandaşlar son kez evlerine ve işyerlerine baktılar.

"Doğduğumuz, büyüdüğümüz, ekmek yediğimiz bu topraklar çarşı merkezi dahil olmak üzere her taraf su altında kaldı" diyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadılar.


Artvin Yusufeli Barajı Yusufeli

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