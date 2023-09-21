Baraja düşmüştü... Cansız bedeni bulundu
Gümüşhane’de Gökçebel Barajı’na düşen kamyonetin sürücüsü Nail Oruç’un (63) cansız bedenine ulaşıldı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Sapmaz köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde Nail Oruç’un direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 30 metreden Gökçebel Baraj Gölü'ne düştü.
Sürücü Oruç, kamyonetle birlikte suda kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sualtı arama ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan çalışmalarla sabah saatlerinde Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı. Oruç'un cenazesi otopsi için Kürtün Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyonet vinçle sudan çıkarılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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