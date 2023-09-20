Araçtan ateş açıldı... 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Sultangazi'de otomobilden düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki Fırat K. hayatını kaybetti. Olayda 3 kişinin de yaralandığı ve hastanede tedavilerini sürdüğü belirtildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde ilerleyen bir otomobildeki şüpheliler, sokaktaki bir gruba ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kurşunların isabet ettiği Fırat K. Yusuf K. Arda Y. ile Erkan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR!
Hastanede tedavi gören diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
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