Barajlarda son durum ne? İstanbul 28 Mart baraj doluluk oranları

Dün İstanbul genelinde meydana gelen yağış sonrası yurttaşlar ildeki barajların doluluk oranını merak ediyor. Barajlarda son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranları kaç? İşte 28 Mart baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:07
Barajlarda son durum ne? İstanbul 28 Mart baraj doluluk oranları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağışın barajlara etkisi olum olmadıı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi bu yıl yüzde 28,75'e kadar düştü. geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düşmüştü. Barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek 23 Şubat'ta yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

28 MART BARAJ DOLULUK ORANLARI

28 Mart İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı 37.33 oranında kaydedildi. 28 Mart 2022'de bu oran %89.51 olarak kaydedilmişti.

BARAJ DOLULUĞU ARTTI MI?

Dün gece meydana gelen yaış sonrası İstanbul barajlarında doluluk oranı son bir günde yüzde 0.28 arttı.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

ÖMERLİ BARAJI: 56.72

DARLIK: 47.49

ISTRANCALAR: 41.59

ELMALI: 32.71

SAZLIDERE: 32.53

TERKOS: 31.98

B.ÇEKMECE: 30.1

ALİBEY: 11.96

PABUÇDERE: 8.95

KAZANDERE: 8.54





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