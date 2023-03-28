28 Mart hangi burç? 28 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Mart hangi burç oluyor? 28 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1930 - Mustafa Eremektar
1936 - Belkıs Özener
1938 - Genco Erkal
1962 - Ayşe Tunaboylu
1968 - Yekta Kopan
1969 - Nazan Kesal
1969 - Raşit Çelikezer
1975 - Alper Yılmaz
2000 - Aleyna Tilki
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1862 - Aristide Briand
1892 - Corneille Heymans
1897 - Sepp Herberger
1936 - Mario Vargas Llosa
1984 - Christopher Samba
1985 - Steve Mandanda
1985 - Stan Wawrinka
1986 - Lady Gaga
1987 - Yohan Benalouane
1996 - Benjamin Pavard
1997 - Yaw Yeboah
2004 - Anna Şerbakova
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