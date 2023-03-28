28 Mart hangi burç? 28 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Mart hangi burç oluyor? 28 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1930 - Mustafa Eremektar

1936 - Belkıs Özener

1938 - Genco Erkal

1962 - Ayşe Tunaboylu

1968 - Yekta Kopan

1969 - Nazan Kesal

1969 - Raşit Çelikezer

1975 - Alper Yılmaz

2000 - Aleyna Tilki

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1862 - Aristide Briand

1892 - Corneille Heymans

1897 - Sepp Herberger

1936 - Mario Vargas Llosa

1984 - Christopher Samba

1985 - Steve Mandanda

1985 - Stan Wawrinka

1986 - Lady Gaga

1987 - Yohan Benalouane

1996 - Benjamin Pavard

1997 - Yaw Yeboah

2004 - Anna Şerbakova