Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek yaşamını yitirdi

Antalya'da annesinin tuvalet yıkamak için kullandığı asidi içtiği iddia edilen Muhammet Ala, (1) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:14
Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde iddiaya göre, Hatice Ala'nın tuvaleti temizlemek için kullandığı bardağın içindeki asidi içen Muhammet bebek, bir süre sonra ağlamaya başladı.

Asidin bardakta olmadığını fark eden Hatice Ala, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet bebeği ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Muhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muhammet bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarınca alındı.

Polis, Muhammet bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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