'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler yargılanıyor: Barınma hakkımızı savunacağız

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon toplumun birçok kesimini etkilerken bu durum öğrencilere de olumsuz yansıyor.

Gençlerin sorunlarını dile getirmek için üniversite öğrencileri tarafından kurulan “Barınamıyoruz Hareketi” geçen yıl birçok eyleme imza atmıştı.

Sokaklarda ve parklarda yatarak gençlerin sorununu kamuyona anlatan üniversite öğrencileri, yurtların yetersiz oluşu ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek için geçen yıl 12 Aralık’ta “Gençlerle yürü” sloganıyla Ankara’da eylem yapmak istedi.

Seslerini duyurmak için Ankara’ya giderken yolu kesilip gözaltına alınan öğrencilere dava açıldı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 46 öğrenci ve 3 gazetecinin yargılandığı dava bugün Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayacak.

"ÖĞRENCİLERİ HATIRLATTIK"

Dava öncesi Cumhuriyet’e konuşan Barınamıyoruz Hareketi’nden Ezgi Ertürk, öğrencilerin barınma sorununu, ve yoksulluğunu gösterebilmek için eylem yaptıklarını belirtti. Öğrencilerin seslerini duyurabilmek için böyle bir yol izlediğini belirten Ertürk, “Gençlerin barınma sorunu görmezden geliniyor. Mevcut sorunun basit bir konut krizinden ibaret olduğu iddia edilerek mikrofonlar öğrencilere değil emlakçılara uzatılıyordu. Biz o dönem, yetkililere görmezden gelinen milyonlarca öğrenciyi görmek zorunda olduklarını hatırlattık. Nihayetinde de öyle oldu, parklarda yatma eylemlerinin ardından bütün yerel yönetimler o dönem için öğrencilere misafirhanelerini açma kararı aldı. Barınma bir öğrenci sorunu olarak herkes tarafından konuşulmaya başlandı ve aynı yetkilileri hakkımızda açıklama yapmaya mecbur kaldı. Gençlerin kendi çaresizliği ile tek başına bırakmamak için çalışıma yürüttüklerini belirten Ertürk, “Ancak bir araya gelirsek, kendi hayatımızın neye benzeyeceğinin kararını kendimizin alabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Geçen yıl 12 Aralık’ta, mecliste eğitim ve gençlik bütçelerinin tartışılacağı gün gençlerin barınma sorunu anlatmayak için, Ankara’ya, yürümek istediklerini belirten Ertürk, “Ulus Meydanı’nda miting yapmak istediğimiz için Ankara yolunda gözaltına alındık ve o gün 16 saat gözaltında kaldık. En temel anayasal, demokratik haklardan biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı kulladırmamakla kalmadılar, bu hakkın kanun numarasına muhafetten bizi yargılıyorlar” dedi. Ertürk, “Barınma hakkımızı ve bu uğurda yaptığımız her şeyi savunacağız” diye konuştu.