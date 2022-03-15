'Barınamıyoruz hareketi' ulaşım zammını protesto etti

15 Mart 2022 Salı, 22:11

Barınamıyoruz Hareketi, toplu ulaşıma yapılan zammı Ankara’da protesto etti.

Yaptıkları protestonun görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan öğrenciler, metro istasyonunda ıslık ve alkışlar ile “Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar, krizin faturası patronlara, yoksuluz hepimiz; bakiyemiz yetersiz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle Ankara’da dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin akaryakıta gelen zamlar ve artan maliyetler nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeniden belirlendiğini 11 Mart’ta duyurmuştu.

EGO’nun değişen fiyatlara ilişkin açıklaması şöyle:

MALİYET 10,5 TL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 8 TL İSTEMİŞTİ