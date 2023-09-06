Barınma çözümü oba!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğrencilerin barınma konusu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu’na bırakıldı.

Konfederasyon, öğrenciler için geleneksel çadırlardan oluşan “yurt obası” inşaasına başladı. Obanın barınmak için ne kadar elverişli olduğu ise tartışma konusu.

Eğitimciler öğrencilerin vakıf adı altında iktidara yakın kurumlara mecbur bırakılmasına tepki gösterdi. Eğitim-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç, öğrenci yurdunun hafif hasarlı olduğunu ancak söz konusu yurtta bölgede çalışmalar yürüten AFAD görevlilerinin konakladığını söyledi.

Tekardıç, öğrencilerin Bilal Erdoğan’ın kurdurduğu “yurt obasına” yönlendirildiğini belirtti.

Tekardıç, “Öğrencilerin çadır gibi yerlerde barınması sağlıklı değil. Hem hijyen koşulları gereği hem çalışma ortamının oluşturulamaması açısından birçok sorun var” diye konuştu. Türkiye’deki yurt sorunu nedeniyle öğrencilerin cemaat yurtlarına gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Tekardıç, “Kahramanmaraş’ta ve diğer deprem illerinde aktif olan cemaatler var. İktidarın da vermiş olduğu destekle yurttaşlar üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar. Deprem nedeniyle maddi çöküş yaşayan yurttaşları kendilerine muhtaç etmek ve bunun üzerinden de kendi ideolojilerini yaygınlaştırmak istiyorlar” dedi.

