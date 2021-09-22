Barınma sorunu yaşayan öğrenciler parklarda sabahladı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Kendilerine “Barınamayanlar Hareketi” ismini veren ve barınma sorununa dikkat çekmek isteyen gençler, geceyi sokaklarda geçirmeye devam ediyor. Önceki akşam eylemlerinin ikinci gününde Beşiktaş’taki Şairler Parkı’nda buluşan gençler talepleri karşılanana kadar sokaklarda yatmaya kararlı. Çünkü ısrarla söyledikleri gibi, gidecek bir yerleri yok.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mert Batur, “Milyonlarca gencin gerçekliğini bir eylem biçimine dönüştürüyoruz ki kamuoyu öğrenciden yana tavır alabilsin” diyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa’nın “5 bin TL kiraya öğrenciler birleşip bir ev bulabilir” açıklamasını anımsatan Batur şunları söylüyor:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar da paralel şekilde. Cumhurbaşkanı ‘Abartıyorsunuz’ diyor, biz ise sokaklarda yatıyoruz diyoruz. Demek ki Cumhurbaşkanı ‘ben Emlakçılar Odası başkanının Cumhurbaşkanıyım’ diyor.”

UMUTSUZLAR...

Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü’ne kayıt yaptıran 18 yaşındaki Kardelen Şahin, “Annem de babam da işçi. Annem asgari ücretle çalışıyor. Yurtlarda yeterli yer yok. Evim Sancaktepe’de ve okulum karşı yakada. Üniversitemin yurduna çıkmayı planlıyordum ancak 500 TL olan yurt ücreti 1000 TL’ye yükseldi. Eve çıkma imkânım zaten söz konusu değil. Defalarca iş başvurusu yaptım ama öğrenciye iş vermiyorlar. Benden çok daha kötü durumda olan, başka illerden gelen arkadaşlarımız da var biz hepsine ses olmak için buradayız” diye konuşuyor.

Geleceğe dair umutsuz olduğunu söyleyen Şahin, “Eğitim sisteminde adaletsizlik var. Ben geleceğimi Türkiye’de göremiyorum. Önüme bir fırsat çıkarsa gideceğim çünkü bizi bunu yapmaya mecbur bıraktılar” diyor.

‘ÇOK STRESLİYİM’

İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mert Seçkin Uyma ise İzmir’den 2 hafta önce İstanbul’a gelmiş. Geldiği tarihten itibaren ev aradığını ancak bulamadığını söyleyen Uyma, “Geçici olarak arkadaşımın evinde kalıyorum ancak ne zamana kadar kalabileceğimi bilmiyorum. Bu yüzden çok stresliyim, okula odaklanamıyorum. Oysa odaklanmam gereken okulumdu şu an, bense barınmaya çalışıyorum. İstanbul’un birçok ilçesinde 2 bin TL’nin üzerinde penceresi, ışığı olmayan evler gezdim. Bırakın evi, evin bir odası bile 2 bin TL’nin altında kiralanmıyor” ifadelerini kullanıyor.

Eylemi duyarak geldiğini belirten öğrenci velisi Günay İmir çocuğunun artan kira ve ekonomik nedenlerle kazandığı üniversiteye gidemediğini belirtti.