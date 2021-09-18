Üniversite öğrenci sayısı arttı, yurt kapasiteleri yetersiz kaldı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Üniversitelerin açılmasına günler kala yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlı özel yurtlar ile karşı karşıya kalan öğrencilerin barınma sorunu nedeniyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı yurtların sayısı da tartışılmaya başlandı. 1 milyon 882 bin 630 öğrencinin, 190 yurdun bulunduğu 2002’de, bir yurda 9 bin 908 öğrenci düşüyordu. Öğrenci sayısı 2020’de 8 milyon 240 bin 997’ye, yurt sayısı ise 773’e yükseldi. Yurtlar, öğrenci sayısı ile orantılı artmayınca 2020’de yurt başına düşen öğrenci sayısı 10 bin 661 oldu. 2020’de KYGM yurtları, öğrencilerin yalnızca 8.2’sinin barınma ihtiyacını karşılayabildi. Bu oran 2002’de 9.7’ydi.

Üniversiteler açılırken özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiraları ve özel yurtlardaki fahiş fiyatlar, milyonlarca öğrenci için barınma sorununu da beraberinde getirdi. KYGM’ye bağlı yurtların yetersizliği de yeniden gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, “yurt yapılmadığı ve gençlerin cemaat ve tarikat yurtlarına muhtaç bırakıldığı” yönündeki eleştirilere “Ufak bir araştırma yaptık. 2002’de 190 civarında yurt sayımız varken, bugün 800’lere çıkmış, yatak kapasitesi 183 binden yaklaşık 700 binlere çıktı. Şu an çok sayıda inşaatı devam eden yurtlarımız var. Bu ithamları haksızlık olarak düşünüyoruz ve reddediyoruz” yanıtını verdi. Turan’ın yurt sayısının arttığını açıklamasına karşın bir KYGM yurduna düşen öğrenci sayısında artış olduğu ortaya çıktı.

YÜZDE 10’U BİLE KARŞILAMIYOR

YÖK’ün verilerine göre, 2002’deki toplam öğrenci sayısı 1 milyon 882 bin 630. KYGM’ye ait 190 yurt üzerinden hesaplandığında 2002’de, yurt başına 9 bin 908 öğrenci düşüyor. AKP’nin, “her ile bir üniversite” projesi ile birlikte 2002’de 93 olan üniversite sayısı, 2020’de 203’e yükseldi. Öğrenci sayısı da artarak 8 milyon 240 bin 997 oldu. KYGM’ye ait yurt sayısı ise 2020’de 773 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler üzerinden hesaplandığında, 2020’de yurt başına 10 bin 661 öğrenci düşüyor. 2020’de toplam 678 bin 763 öğrenciye hizmet veren KYGM yurtları, toplam öğrencilerin yalnızca yüzde 8.2’sinin barınma ihtiyacını karşılayabildi. Bu oran 2002’de 9.7’ydi. Bu veriler, hem yurt başına düşen öğrenci sayısında hem de KYGM’nin barınma ihtiyacını karşılayabildiği öğrenci oranında 2002’ye göre düşüş olduğu anlamına geliyor.

