Barış Anneleri heyetinden CHP lideri Özgür Özel’e ziyaret

8.05.2026 14:14:00
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün’den oluşan Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü dolayısıyla barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere başlattığı siyasi parti turuna devam ediyor.

Dün MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ni ziyaret eden heyet, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Saat 12.00 itibarıyla başlayan görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede CHP Lideri Özel’e; CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti.

Görüşmede, Barış Anneleri, Özel’e beyaz tülbent hediye etti. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Gökçen ve Uçak Erdoğan, heyeti kapıya kadar uğurladı.

