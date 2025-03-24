Gazeteciler ve siyasilere ev baskını! Çok sayıda gözaltı var

Yayınlanma: 24.03.2025 - 08:55

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:44

İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

SOL PARTİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel, SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen, SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce de'nin de İzmir'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Barış İnce'nin eşi Sevil İnce de gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ GAZETECİLER

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, gazeteci Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.

TKP: "PARTİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİMİZ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyesinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Komünist Partisi dün akşam binlerce üye, gönüllü ve parti dostu ile birlikte halkın siyaset yapma hakkını savunmak için Saraçhane’deydi. Bu sabaha karşı TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar. Hukuksuz şekilde hayata geçirilen bu gözaltı işlemi kaldırılmalı, parti yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

TKH: ÜÇ ÜYEMİZ GÖZALTINDA

Türkiye Komünist Hareketi de (TKH) sabahın erken saatlerinde polisin yaptığı ev baskınlarında üç TKH üyesinin “yasaklanmış eyleme katılmak” gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. TKH açıklamasında "Bugün yine sabahın erken saatlerinde polisin ev baskınları ve gözaltılar gerçekleşmiştir. İstanbul'da yapılan bu operasyonlarda üç üyemiz de "yasaklanmış eylemi katılmak" gerekçesiyle gözaltına alındılar. Meşru ve barışçıl bir şekilde politik görüşünü ortaya koyan insanların böylesi uyduruk gerekçelerle gözaltına alınmaları AKP iktidarının ne kadar sıkıştığının göstergesidir. Gerici rejimin her tarafı tel tel dökülmektedir. Onlar bir avuç azınlık biz ise milyonlarız. Haksız bir şekilde gözaltına alınarak özgürlükleri kısıtlanan tüm yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.