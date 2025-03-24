Özgür Çelik'ten gözaltılara ilişkin açıklama!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hukuk komisyonundaki avukatların gözaltına alınan yurttaşların süreçlerini Vatan Emniyet'te takip ettiğini bildirdi. Çelik, gazdan olumsuz etkilenen ve darp sonucu yaralananlara da oluşturulan revirlerde acil müdahalelerin yapıldığını aktardı.

Özgür Çelik'ten gözaltılara ilişkin açıklama!
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ANKA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 08:09

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un tutuklanmasına yönelik protestoları sırasında gözaltına alınanlara hukuki destek sağlandığını ifade etti.

Çelik, "Hukuk komisyonumuzdaki avukatlarımız bugün gözaltına alınanların süreçlerini Vatan Emniyet’te takip ediyor. Gazdan olumsuz etkilenenler ve darp sonucu yaralananlara da oluşturduğumuz revirde acil müdahaleler yapıldı. Eylemlerde uğradıkları hak ihlalleri sebebiyle hukuki desteğe ihtiyacı olanlar için destek hattı numaralarımızı bir kez daha hatırlatıyorum." dedi.


Etiketler: #Özgür Çelik #gözaltı #Ekrem İmamoğlu

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