Barış Pehlivan hakkında söyledikleri tepki çekmişti: Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:29

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:29

Sözcü TV Haber Spikeri Fatih Portakal, Pazartesi gününden itibaren YouTube kanalındaki yayınlarına son vereceğini duyurdu.

Haziran ayında ise Sözcü TV'deki programını bitirerek tamamen emekliliğe ayrılmayı planladığını belirten Portakal, "Artık 57 yaşına geldim ve İzmir'deki hayatıma dönmek istiyorum. Kendimi tekrar ettiğimi fark ettim, bu durum ruhsal olarak beni etkiliyor" dedi.

Portakal'ın, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik sözleri tepki çekmişti.

Medyaradar'ın aktardığına göre Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum.

Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum.

Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumunda beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum.

Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum, benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim."