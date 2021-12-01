Son dakika | Erdoğan, Bülent Arınç'la görüştü

01 Aralık 2021 Çarşamba, 22:04

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, AKP’nin kurucu isimlerinden olan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme Sn. Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti." Son dakika- Meclis eski Başkanı @bulent_arinc az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı.



Görüşme Sn. Erdoğan’ın daveti sonucu gerçekleşti. — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) December 1, 2021

HELALLİK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda YİK Üyeliği'nden istifa eden Bülent Arınç, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Arınç, Erdoğan'a kırgın olduğunu ve helallik beklediğini söylemişti.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorunlar olduğunu belirten Arınç, Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" demişti. Erdoğan ile ilişkisi hakkında konuşan Bülent Arınç, “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir” demişti. Arınç ayrıca Erdoğan’dan ‘helallik’ beklediğini söyledi.





Bahçeli için ise “Bahçeli geçmişten beri bizim dışımızda bir insan. O ne söylerse onunla başka türlü hesaplaşırız zamanı, zemini geldiğinde…” ifadelerini kullanmıştı.

